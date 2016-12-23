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Положительная оценка украинцами реформы полиции упала ниже 30%

23 декабря в 13:02

Если в начале года реформу полиции считали успешной 42% украинцев, то сейчас только 28%.

Аваков Троян
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Василий Артюшенко, ZN.UA
Реформу полиции считают успешной 28% украинцев, неуспешной - 65%, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, количество тех, кто положительно оценивает это направление деятельности власти, уменьшилось с начала года в полтора раза.

Лучше всего среди направлений государственной политики в 2016 году респонденты оценили работу в сфере обороноспособности страны. 41% опрошенных считает, что политика власти в этой области была успешной, одновременно почти 50% имеют противоположное мнение.

По сравнению с началом 2016 году возросло количество тех, кто видит положительные успехи в этой сфере (в январе т.г. таких было 34%).

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Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 8-18 декабря среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.

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Хатия Деканоидзе подала в отставку с поста главы Национальной полиции Украины 14 ноября. "Я, как и обещала, в течение года создала фундамент для развития новой Национальной полиции… Но, к сожалению, мои полномочия и воля не были достаточными для резких изменений", - сказала она.

Глава МВД Арсен Аваков назначил и.о. руководителя НПУ Вадима Трояна.

По материалам: ZN.UA
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Тэги полиция социология
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