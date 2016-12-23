Положительная оценка украинцами реформы полиции упала ниже 30%

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Если в начале года реформу полиции считали успешной 42% украинцев, то сейчас только 28%.

Аваков с друзьями завалили реформу полиции, констатировало общественное мнение Василий Артюшенко, ZN.UA

считают успешной 28% украинцев, неуспешной - 65%, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, количество тех, кто положительно оценивает это направление деятельности власти, уменьшилось с начала года в полтора раза.

Лучше всего среди направлений государственной политики в 2016 году респонденты оценили работу в сфере обороноспособности страны. 41% опрошенных считает, что политика власти в этой области была успешной, одновременно почти 50% имеют противоположное мнение.

По сравнению с началом 2016 году возросло количество тех, кто видит положительные успехи в этой сфере (в январе т.г. таких было 34%).

Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 8-18 декабря среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.

Хатия Деканоидзе подала в отставку с поста главы Национальной полиции Украины 14 ноября. "Я, как и обещала, в течение года создала фундамент для развития новой Национальной полиции… Но, к сожалению, мои полномочия и воля не были достаточными для резких изменений", - сказала она.

Глава МВД Арсен Аваков назначил и.о. руководителя НПУ Вадима Трояна.