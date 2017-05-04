Половина украинцев любят Евровидение, треть – безразличны

Украинцы верят, что страна проведет Евровидение достойно, только 4% граждан ничего не знают о конкурсе.

Только 7% украинцев ненавидят Евровидение как явление Василий Артюшенко, ZN.UA

У каждого второго жителя Украины (50%) сформировалось в целом позитивное отношение к ежегодному песенному конкурсу, свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

Негативное отношение к нему испытывают 7% украинцев. Для каждого третьего жителя Украины (35%) Евровидение безразлично, а еще 4% опрошенных ничего о нем не знают.

К тому, что Украина в 2017 году принимает Евровидение, позитивно относится половина жителей страны (49%), а нейтрально-безразлично – 39%. Негативно к этому факту, как и к конкурсу в принципе, относятся лишь 7% украинцев.

Почти две трети украинцев (60%) уверены, что Украина сможет обеспечить достойное проведение нынешнего Евровидения. Противоположного мнения придерживается 17% опрошенных, а 23% – не смогли дать однозначный ответ на вопрос.

Больше всего в успешное проведение Евровидения-2017 верит молодежь (71%). Однако и среди наиболее пессимистичной части населения – тех "кому за 60" – в успешное проведение нынешнего конкурса верит каждый второй (53%).

Research & Branding Group

Исследование проводилось компанией R&B в период с 22 апреля по 2 мая 2017 года среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

Подробнее о подготовке Украины к песенному конкурсу читайте в материале "Месяц до Евровидения-2017: бюджеты и кареты, Джамала и Проскурня" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".