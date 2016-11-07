Половина украинцев лечатся только в государственных больницах

Украинцы считают, что отечественная система здравоохранения неэффективна. Но на лечение в частных клиниках или за границей не хватает денег.

Украинцы хотели бы лечиться в Израиле или в Германии, но на это денег нет kievcity.gov.ua

Почти половина (47%) украинцев пользуются только услугами государственных медицинских учреждений. 26% респондентов кроме услуг государственных медицинских учреждений обращаются при наличии дополнительных средств в семье к частной медицине, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Еще 15% заявили, что наряду с государственными услугами обращаются в частные заведения в случае серьезной болезни в семье. А 6% предпочитают преимущественно частные медицинские учреждения государственным.

Почти 70% опрошенных не удовлетворены государственными медицинскими услугами, которые они получали за последние пять лет. Довольных так или иначе уровнем услуг в государственных медицинских учреждениях 24% респондентов.

Только 8% отметили, что украинская медицинская отрасль близка к европейским стандартам, 85% считают, что качество медицинского обслуживания в Украине далеко от европейских стандартов.

Стоимость медицинских услуг является одним из основных факторов выбора респондентов, когда они решают, где именно получить медицинскую помощь. Так, 33% опрошенных ответили, что, если не считать деньги, они бы обратились за необходимой медицинской помощью в частные медицинские учреждения, 31% вообще бы поехали лечиться за границу. В то же время 27% готовы обратиться за помощью даже при таких условиях все равно к услугам государственной медицины.

Среди стран, которые выбрали бы для лечения, лидируют Израиль (39%), Германия (38%) и Швейцария (21%). А также США (10%) и Беларусь (8%). Только 3% выбрали бы Россию.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 13-20 октября 2016 года среди 1500 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.

В апреле 2016 года на заседании Национального совета реформ президент Петр Порошенко назвал ситуацию в здравоохранении национальной катастрофой.

По оценке экс-министра здравоохранения Украины Александра Квиташвили, объемы взяток в медицине составляют 8-10 млрд долларов в год.