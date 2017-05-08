Полноценное водоснабжение Авдеевки восстановлено

Донецкая фильтровальная станция снова заработала, сообщили в ГСЧС.

В Авдеевку снова поступает вода с ДФС Министерство обороны Украины

После возобновления работы Донецкой фильтровальной станции водоснабжениеосуществляется в штатном режиме, сообщили в ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 часов 8 мая работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена. Водоснабжение в г. Авдеевка осуществляется в штатном режиме", - отмечается в сообщении ГСЧС.

Энергоснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции регулярно нарушается из-за обстрелов боевиков. 2 мая глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что Донецкая фильтровальная станция опять осталась без электроснабжения.

6 мая в МинВОТ сообщили, что электроснабжение Авдеевки будет осуществляться по новой линии электропередач, которую запустят 9 мая.