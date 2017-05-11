Политику оккупационных администраций в ОРДЛО определяет Сурков – расследование Reuters

Сурков назначает на должности в Донецке и Луганске и регулярно встречается со своими подопечными.

Журналисты западного агентства получили доказательства роли Суркова в оккупированном Донбассе Открытая Россия

Помощник российского президентаопределяет внутреннюю политику промосковской администрации в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и решает, кто какую должность в ней займет.

Три человека, занимавшие высокие должности в сепаратистских структурах, подробно рассказали Рейтер, как Сурков контролирует ситуацию на местах посредством специально отобранных доверенных лиц, которые регулярно докладывают ему о положении дел, как он использовал помощников для организации "выборов" и работал над созданием структур оккупационной администрации, которые считаются с желаниями Москвы.

"Любой звонок из Москвы... расценивался как звонок из канцелярии самого Господа Бога и не обсуждался, принимался к исполнению немедленно", - сказал Алексей Александров, один из лидеров "русской весны" в Донецке, который впоследствии уехал оттуда. Два других видных сепаратиста подтвердили эту информацию, но отказались быть названными.

Все трое сообщили, что Москва постепенно заставила уйти большинство лидеров 2014 года, угрожая им смертью и лишением свободы.

"Сначала мы были несколько наивными, думали, что дяди в Москве может просто не понимают, что здесь происходит, когда нас, местных, здесь гнобили московские товарищи, но вот спустя два-три года, а я последний раз общался с Сурковым в ноябре (2016 года), я понял, что все все понимали, и просто хотели, чтобы мы заткнулись", - сказал один из трех бывших лидеров сепаратистов.

Все трое говорят, что Сурков сыграл ключевую роль в назначении Александра Захарченко лидером группировки "ДНР" после встречи в Кремле. В то время донецких сепаратистов возглавляли два человека, называвших себя добровольцами из России. Бывший журналист крайне правых взглядов Александр Бородай был "премьер-министром ДНР", а Игорь Стрелков, который говорил о себе как о бывшем сотруднике ФСБ, командовал вооруженными людьми. После того, что Александров назвал устным указанием из кабинета Суркова, Бородай и Стрелков тихо ушли в отставку, чтобы Захарченко мог взять на себя полномочия.

Члены команды Суркова не называли никому в Донецке своих настоящих имен, используя вместо них позывные. В ответ на вопрос о том, откуда он знает, что они работали на Суркова, Александров сказал: "Да они и не скрывали этого. Громогласно при первом удобном случае заявляли".

Пять источников, в том числе приближенный к администрации президента РФ, и другой, работавший с Сурковым в Кремле, сказали, что тот регулярно встречается с лидерами сепаратистов, как на оккупированной территории, так и на России.

Напомним, что в ноябре 2016 года глава СБУ Василий Грицак подтвердил, что украинские хакеры из организации "КиберХунта" действительно добыли данные переписки из электронной почты приемной помощника президента РФ Владислава Суркова, которые свидетельствуют об агрессии РФ против Украины.