Полиция закрыла производство о смерти экс-главы Фонда госимущества

Производство закрыто за отсутствием состава преступления.

Полиция пришла к заключению, что Семенюк-Самсоненко покончила с собой

Причиной смерти бывшей главы Фонда госимуществабыло самоубийство. К такому заключению пришла полиция и закрыла уголовное производство, сообщил начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

"Проведенными разнообразными экспертизами, следственными и иными процессуальными действиями следователи пришли к заключению, что там нет состава уголовного правонарушения, а есть самоубийство. Поэтому дело закрыто по согласованию с прокуратурой", - сказал Жукович, передает УНИАН.

Напомним, экс-глава Фонда госимущества Валентина Семенюк-Самсоненко 27 августа 2014 года была найдена мертвой в своем доме в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области. На голове у нее было обнаружено огнестрельное ранение, рядом с телом — ружье.

Валентина Семенюк-Самсоненко возглавляла Фонд государственного имущества Украины с 2005 по 2008 год, была народным депутатом Украины 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созывов.