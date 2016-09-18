Полиция закрыла информацию о проверке своих сотрудников, что нивелирует саму идею аттестации - эксперт

Усиливает маразм ситуации то, что даже на запросы, касающиеся результатов аттестации, полиция по сути не отвечает.

По мнению Закревской, процесс аттестации превратился в фарс Василий Артюшенко, ZN.UA

Полиция закрыла информацию о проверке своих сотрудников, и это нивелирует саму идею аттестации, пишет в своей статье для ZN.UA адвокат Небесной сотни, участник центральной апелляционной комиссии Евгения Закревская."Общество на самом деле НЕ ЗНАЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ. Не знает, вот этот конкретный работник переаттестован или нет? Прошел аттестацию, провалил или вообще избежал? Не может этого проверить. Персональные результаты аттестации не обнародованы. Кому из этой новой-старой полиции мы договорились доверять (особенно с учетом количества восстановленных через суды) — неизвестно. Проверить, действительно ли уволены неаттестованные, невозможно", - говорится в статье.Кроме того, по мнению Закревской, перечеркивает результат аттестации, во-первых, "одностороннее изменение условий" негласного договора между обществом и руководством полиции — изменение негласного порядка формирования комиссий (50/50), когда представители общественности имели реальную возможность влиять на результат. Фактический контроль за формированием комиссий получили представители "старой гвардии МВД"."Таким образом, в нашем "общественном договоре о доверии" "допускаем к фильтрации" превращается в "делаем вид, что допускаем", а вместо "выполняем ваши решения" имеем совершенно противоположное — "не допускаем вас к этим решениям". Это критические изменения. Это следствие "компромисса" с Аваковым и компанией, которые душили аттестацию и согласились на ее продолжение лишь при условии полного контроля над процессом. Де-факто забрав у общественности возможность влиять на отбор. В чем же тогда смысл компромисса? Как эта имитация может повлиять на доверие общества к полиции?", - пишет Закревская.По ее мнению, усиливает маразм ситуации то, что даже на запросы, касающиеся результатов аттестации, полиция по сути не отвечает."Или фактически игнорирует вопрос, как, например, запрос журналиста Дмитрия Гнапа по поводу аттестации Сергея Приходько — главного подозреваемого в деле об убийстве Игоря Индила. Или (еще хуже!) отказывается предоставить информацию и официально лжет (как в ответе журналисту "Українського тижня" Андрею Голубу), что результаты аттестации не подлежат обнародованию, будто бы, учитывая п. 3 раздела 10 Перечня сведений, представляющих служебную информацию", - говорится в статье.

Напомним, 6 июня, представители общественных организаций "Автомайдан", "Народный тыл" и волонтерской организации Combat-UA демонстративно отказались принимать участие в работе аттестационных комиссий МВД, заявив, что процесс аттестации превратился в фарс.

В качестве недостатков, которые сводят на нет процесс очищения правоохранительных органов, активисты назвали "пробелы" в правовой базе, отсутствие связи между комиссиями первого уровня и аппеляционными комиссиями, а также монополизация окружением министра Арсена Авакова и представителями старой милицейской системы руководящей роли в комиссиях.

Активисты признали, что у них нет статистики по уволенным и возобновленным сотрудникам МВД, но предположили, что количество уволенных составляет лишь около 10%.

Подробнее об аттестации полицейских читайте в статье Евгении Закревской "Аттестация полиции. Нарушенный общественный договор" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

