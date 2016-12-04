Полиция задержала участников ОПГ, за которыми следили в Княжичах

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У злоумышленников изъяли оружие, боеприпасы и спецобородувание.

В Киееве задержали троих подозреваемых в организации преступной группы, во время слежки за которой произошла перестрелка между сотрудниками полиции в Княжичах, что привело к гибели пяти сотрудников, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В автомобилях и по месту жительства подозреваемых полиция изъяла оружие, боеприпасы и специальное оборудование. Задержание было осуществлено утром 4 декабря в Деснянском районе Киева. Как сообщили в полиции, злоумышленники приехали из Княжичей на микроавтобусе Mersedes Vito к двум заранее подготовленным автомобилям Toyota Land Cruiser черного цвета.

Трое участников ОПГ оказались киевлянами, еще один – жителем Львовской области.

Задержанных подозревают в совершении серии нападений на элитные частные дома и офисные помещения. Уголовные производства расследуются по ст. 187 УК (разбой). Решается вопрос о дополнительной правовой квалификации их действий.

В ночь на 4 декабря во время спецоперации по задержанию грабителей в селе Княжичи Броварского района Киевской области из-за несогласованных действий погибли два сотрудника полиции охраны, двое полицейских и боец спецподразделения КОРД.

Как сообщил вр. и. о. Нациполиции Вадим Троян, преступная группа, за которой велось наблюдение, состояла из ранее судимых за разбой лиц, бывших сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, близких к правоохранительной системе.

Расследование гибели полицейских поручили Генеральной прокуратуре.