Полиция заблокировала офис ОУН в Киеве

Радикалов удерживают от активных действий в центре Киева.

Офис Организации украинских националистов на улице Ивана Мазепы в Киеве заблокирован большим количеством правоохранителей. Группа сотрудников МВД в спецснаряжении вошла в подъезд здания, сообщает Цензор.НЕТ.

Офис находится неподалеку от Площади Славы, где происходят официальные торжества по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, а также на пути следования колонны "Бессмертного полка", который члены ОУН ранее призывали разогнать.

Из окна офиса организации размахивают флагами, также была брошена дымовая шашка. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее российских учащихся выгнали на репетицию акции "Бессмертный полк". В сети появились фотографии из разных регионов.