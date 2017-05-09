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Полиция заблокировала офис ОУН в Киеве

9 мая в 10:35

Радикалов удерживают от активных действий в центре Киева.

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Фото Цензор.нет

Офис Организации украинских националистов на улице Ивана Мазепы в Киеве заблокирован большим количеством правоохранителей. Группа сотрудников МВД в спецснаряжении вошла в подъезд здания, сообщает Цензор.НЕТ.

Офис находится неподалеку от Площади Славы, где происходят официальные торжества по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, а также на пути следования колонны "Бессмертного полка", который члены ОУН ранее призывали разогнать.

Из окна офиса организации размахивают флагами, также была брошена дымовая шашка. На месте работает следственно-оперативная группа.

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Ранее российских учащихся выгнали на репетицию акции "Бессмертный полк". В сети появились фотографии из разных регионов.

 

По материалам: Цензор.нет
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Тэги офис ОУН нация Победы бессмертный национализм Украина полиция МВД
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1 комментарий
  • Клавдия Крокус Сегодня, 11:19 А что плохого в акции " Бессмертный полк."? Была война. Мой отец тоже воевал, чтобы такие недоумки, которые призывают разогнать, сейчас были живы.. Награжден Медалью за Отвагу. А вот таких :активистов" разогнать действительно нужно. Правильно сделали что заблокировали. А еще лучше - запретить. Меньше будет беспорядков в Киеве. Ответить Цитировать Пожаловаться
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