Полиция вызывает на допрос авторов фильма-расследования про смерть Шеремета для проверки фактов

Правоохранители решили проверить факты из фильма-расследования, а также допросить экс-сотрудника СБУ.

МВД вызывает на допрос авторов документального фильма об убийстве Шеремета и экс-сотрудника СБУ RFERL.org

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция вызовет авторов документального фильма-расследования про, а также экс-сотрудника СБУ Игоря Устименка. Такое решение было принято впоследствии совещания следственной группы, которая занимается делом убийства Шеремета, сообщает " Украинская правда ".

Среди прочего, авторам фильма удалось идентифицировать автомобиль Skoda, который зафиксировали камеры наружного наблюдения неподалеку от места жительства погибшего журналиста. Автомобиль зарегистрирован на имя Натальи Зарецкой. Однако на место инцидента на этой Skoda приезжал Игорь Устименко, который, как удалось выяснить журналистам, как минимум до 2014 года работал в СБУ. Он также был замечен возле дома Шеремета в ночь накануне убийства.

Ни Зарецкая, ни Устименко не смогли ответить на вопросы журналистов. В СБУ от комментариев по этому вопросу отказались.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.