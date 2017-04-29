Полиция в Одессе переходит на усиленный служебный режим

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Правоохранители готовятся к 2 мая.

Полиция перейдет на усиленный режим Василий Артюшенко, ZN.UA

Одессе полиция с 1 по 9 мая переходит на усиленный режим несения службы, сообщает пресс-служба МВД.

В Одессе состоялось совместное совещание руководителей силовых структур, на котором обсуждалась координация действий полиции с управлением СБУ, прокуратурой области и другими ведомствами, задействованными на охрану общественного порядка в регионе.

"С сегодняшнего дня областной центр будут усиленно патрулировать полицейские, которым будут помогать члены общественных формирований", - заявил заместитель начальника ГУ НП в Одесской области Сергей Махотин.

2 мая 2017 года в период с 7:00 до 22:00 вводится временное ограничение движения в районах Соборной площади и Куликова поля.

Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли крупные массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. В ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.