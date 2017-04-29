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Полиция в Одессе переходит на усиленный служебный режим

29 апреля в 19:15

Правоохранители готовятся к 2 мая. 

полиция ЗАЗ
Полиция перейдет на усиленный режим
Василий Артюшенко, ZN.UA
В Одессе полиция с 1 по 9 мая переходит на усиленный режим несения службы, сообщает пресс-служба МВД. 

В Одессе состоялось совместное совещание руководителей силовых структур, на котором  обсуждалась координация действий полиции с управлением СБУ, прокуратурой области и другими ведомствами, задействованными на охрану общественного порядка в регионе. 

"С сегодняшнего дня областной центр будут усиленно патрулировать полицейские, которым будут помогать члены общественных формирований", - заявил заместитель начальника ГУ НП в Одесской области Сергей Махотин. 

2 мая 2017 года в период с 7:00 до 22:00 вводится временное ограничение движения в районах Соборной площади и Куликова поля.

Смотрите фото: В Одессе прошел смотр спецназа полиции и Национальной гвардии

Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях. 

Напомним2 мая 2014 года в Одессе произошли крупные массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. В ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.

По материалам: ZN.UA
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