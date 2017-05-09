Полиция в Киеве задержала двоих человек за баннер с георгиевской лентой

Начальник полиции столицы рассказал о других отобраных стражами порядка лентах.

Полиция задержала двоих человек за попытку развернуть баннер с георгиевской лентой. Оксана Блищик / Facebook

В центре Киева полиция задержала двоих человек, которые пытались развернуть баннер с изображением георгиевской ленты.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Ситуация достаточно спокойная на станции метро "Арсенальная". Полиция занимается контрольными мероприятиями. Было задержано двоих человек, которые пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами, они задержаны и доставлены в районное управление, и мы будем давать правовую оценку их действиям", - заявил он.

Он также рассказал, что у некоторых пожилых людей изъяли несколько георгиевских лент и провели для них разъяснительную работу.

Напомним, что в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом. Этот государственный праздник появился в результате принятия 9 апреля 2015 Верховной Радой Украины. В этом году оно уже отметилось случаями столкновений. В частности, в Запорожье на День победы произошла стычка возле мэрии. Участники акции "Бессмертный полк" принесли с собой запрещенный в Украине флаг СССР, чем разозлили патриотически настроенных активистов. Востоке инциденты произошли в Харькове и Одессе.

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