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Полиция провела антитеррористические учения в киевском метро

28 апреля в 21:26

В учениях были задействованы взрывотехники и кинологи.

КОРД метро
Полицейский спецназ отработал навыки обезвреживания вооруженных террористов и освобождения заложников
Скриншот Youtube
Накануне начала международного песенного конкурса "Евровидение" столичная полиция впервые провела командно-штабные учения в киевском метрополитене.

Сотрудники спецподразделения КОРД отработали навыки обезвреживания вооруженных террористов и освобождения заложников.

"По легенде, группа боевиков захватила в заложники пассажиров вагона, вызволять которых прибыли бойцы КОРДа. Спецназовцы действовали четко и профессионально, так что спасенных людей передали коллегам из полиции метрополитена, а террористов задержали", – сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 28 апреля.

К учениям также привлекли специалистов кинологической и взрывотехнической служб. Они тренировались искать и обезвреживать взрывные устройства.

Смотрите фото: Спасатели провели учения в рамках подготовки к Евровидению

Как сообщалось, для обеспечения безопасности во время проведения "Евровидения" в Киеве задействуют 16 тысяч сотрудников Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Личный состав этих служб переведен на усиленный режим до 14 мая включительно.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Евровидение Eurovision Киев полиция метро
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