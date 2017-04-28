Полиция провела антитеррористические учения в киевском метро

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В учениях были задействованы взрывотехники и кинологи.

Полицейский спецназ отработал навыки обезвреживания вооруженных террористов и освобождения заложников Скриншот Youtube

Накануне начала международного песенного конкурса "Евровидение" столичная полиция впервые провела командно-штабные

Сотрудники спецподразделения КОРД отработали навыки обезвреживания вооруженных террористов и освобождения заложников.

"По легенде, группа боевиков захватила в заложники пассажиров вагона, вызволять которых прибыли бойцы КОРДа. Спецназовцы действовали четко и профессионально, так что спасенных людей передали коллегам из полиции метрополитена, а террористов задержали", – сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 28 апреля.

К учениям также привлекли специалистов кинологической и взрывотехнической служб. Они тренировались искать и обезвреживать взрывные устройства.

Как сообщалось, для обеспечения безопасности во время проведения "Евровидения" в Киеве задействуют 16 тысяч сотрудников Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Личный состав этих служб переведен на усиленный режим до 14 мая включительно.