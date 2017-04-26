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Полиция проведет учения в киевском метро накануне "Евровидения"

26 апреля в 19:03

Полицейские подразделения отработают навыки освобождения заложников и задержания вооруженных преступников.

метро киев
В ночь на 28 апреля в киевском метро будут тренироваться кинологи и взрывотехники
Национальная гвардия Украины / Facebook
Киевская полиция перед началом конкурса "Евровидение-2017" запланировала проведение учений в столичном метрополитене "с целью проверки готовности к обеспечению безопасности во время международного  песенного конкурса".

Как сообщила глава пресс-службы столичной полиции Оксана Блищик, в ночь с 27 на 28 апреля правоохранители отработают порядок взаимодействия и навыки освобождения заложников и задержания вооруженных преступников.

В учениях будут задействованы подразделение КОРД, взрывотехники, кинологи и сотрудники полиции столичной подземки.

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Как сообщалось, для обеспечения безопасности во время проведения "Евровидения" в Киеве задействуют 16 тысяч сотрудников Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Личный состав этих служб переведен на усиленный режим до 14 мая включительно.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Евровидение Eurovision Киев полиция метро
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