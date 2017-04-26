Полиция проведет учения в киевском метро накануне "Евровидения"

Полицейские подразделения отработают навыки освобождения заложников и задержания вооруженных преступников.
Как сообщила глава пресс-службы столичной полиции Оксана Блищик, в ночь с 27 на 28 апреля правоохранители отработают порядок взаимодействия и навыки освобождения заложников и задержания вооруженных преступников.
В учениях будут задействованы подразделение КОРД, взрывотехники, кинологи и сотрудники полиции столичной подземки.
Как сообщалось, для обеспечения безопасности во время проведения "Евровидения" в Киеве задействуют 16 тысяч сотрудников Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Личный состав этих служб переведен на усиленный режим до 14 мая включительно.ZN.UA