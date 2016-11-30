"Полиция" оккупированных Стаханова и Алчевска вышла из-под контроля боевиков – разведка

В разоружении "полицейских" принимали участие боевики "7 бригады".

Боевики "7-ой бригады" разоружили недовольных полицейских facebook.com/newsdnr

Боевики так называемой "7-ой бригады" "2 АК "ЛНР"" разоружили "полицейских" Стаханова и Алчевска после того, как те отказались починяться главарю "" Игорю Плотницкому и его московским "кураторам", сообщает главное управление разведки Минобороны Украины.

"По сообщениям разведки, вчера командование так называемого "2-го армейского корпуса" российско-оккупационных войск силами двух рот из состава так называемой "7-й бригады" разоружили подразделение оккупационной полиции в Алчевско-Стахановской агломерации, которое вышло из-под контроля Плотницкого и его кураторов", - цитирует данные разведки спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

В ОРЛО местной "полиции" до сих пор не выплатили зарплату за октябрь 2016 года, что и стало причиной недовольства бывших пособников самопровозглашенной власти "государства".

Напомним, ранее координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал о том, что московские "кураторы" недовольны работой и исполнительной дисциплиной "совета министров ЛНР". В 2016 году "совету министров ЛНР" из РФ было дано 291 поручение, из которых 221 не выполнено.

В ноябре 2016 года боевики ЛНР массово отказались продлевать служебные "контракты". Только во "2-ом армейском корпусе" число отказавшихся перевалило за тысячу человек. Одной из причин отказа стала нехватка финансирования.