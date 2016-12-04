Полиция объявила в розыск сбежавшего киберпреступника

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Суд отказался арестовать полтавского хакера.

Капканов вновь в бегах из-за "гуманности" суда

Полиция объявила в розыск подозреваемого в киберпреступлениях 33-летнего Геннадия Капканов, сообщается на сайте Нацполиции.

Следственные органы считают Капканова одним из организаторов международной киберсети Avalanche, которая занималась кражей денег с банковских карт и платных аккаунтов в сети. Однако в данный момент Нацполиция разыскивает Капканова за совершение покушения на убийство работника милиции, поскольку в ходе задержания он стрелял в правоохранителей. После задержания он сбежал, поскольку суд отказался давать разрешение на арест Капканова.

1 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании троих украинцев из группы Avalanche. При задержании в Полтаве один из лидеров организации оказал вооруженное сопротивление, имея при себе автомат Калашникова и пистолет.

По предварительным подсчетам, деятельность организации Avalanche только в Германии нанесла урон свыше шести млн евро, но реальная сумма ущерба может оказаться гораздо выше. Ущерб от деятельности Avalanche по всему миру оценивается в сотни миллионов евро, среди пострадавших – граждане 180 стран. По оценкам правоохранителей, ботнет начал свою работу в 2009 году.