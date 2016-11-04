Полиция обнаружила БТР и склад артиллерийских боеприпасов под Киевом

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В подвале частного дома правоохранители нашли 60 снарядов для "Града" и 150 минометных мин.

Сотрудники полиции провели операцию в Бориспольском районе Киевской области, обнаружив в подвале одного из частных домов склад оружия и боеприпасов.

В операции были задействованы сотрудники Департамента киберполиции и уголовного розыска Нациполиции совместно с работниками Киевской местной прокуратуры №8.

Как сообщил заместитель главы Нациполиции – начальник Криминальной полиции Вадим Троян на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 4 ноября, среди прочего правоохранители изъяли 60 снарядов-ракет для установки "Град", 150 минометных мин, 31 бронебойный снаряд, а также глубинную мину, авиабомбу, орудия для БМП, станково-противотанковый гранатомет, ручной пулемет, а также БТР-60.

Кроме того, был обнаружен цех по переоборудованию и изготовлению предметов, похожих на оружие.

Как уточнил Троян, изъятые в ходе обысков предметы направлены на баллистическую экспертизу для выяснения, являються ли они огнестрельным оружием. По результатам проверки организаторам данного промысла будет объявлено о подозрении.

"Сейчас правоохранители устанавливают каналы поставки обнаруженных предметов и веществ. Также проводится идентификация лиц, которым они были реализованы", - добавил замглавы НПУ.

Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июне правоохранители обнаружили огромный склад оружия в Запорожье. Там находились 38 гранатометов, огнемет, пулемет ПКТ, 111 ручных гранат, пять мин направленного действия МОН50, 74 тротиловые шашки, а также почти два десятка ящиков с автоматными патронами.