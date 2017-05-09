Полиция обеспечивает правопорядок в центре Киева

В городе усилены меры безопасности во время публичных мероприятий в День победы над нацизмом

В центре Киева возле Арсенальной площади начала формироваться колонна участников акции "Бессмертный полк". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сейчас в колоне до 100 человек. Они держат в руках фотографии участников Второй мировой войны и красные гвоздики. В районе проведения акции наблюдается очень большое количество правоохранителей, которые используют металлоискатели, а также проверяют сумки и рюкзаки.

В то же время из верхних окон офиса ОУН националисты включили патриотическую музыку. Вход в здание заблокирован правоохранителями. Сообщается, что правоохранители препятствуют выходу участников ОУН во время прохождения по улице участников акции "Бессмертный полк".

Часом ранее на площади возле метро "Арсенальная" была небольшая стычка. Потасовку вызвала словесная перепалка между мужчиной и женщиной, которая держала фотографии участников Второй мировой войны. Потасовку оперативно прекратили полицейские.

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Страны ЕС отметили День победы во Второй мировой войне в Европе. В некоторых странах День победы 8 мая вместо 9-го начали праздновать сравнительно недавно.