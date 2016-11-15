Полиция не выявила правонарушений в ходе массовых протестов в центре Киева

Движение транспорта по улице Крещатик восстановлено.

На акциях протеста 15 ноября правонарушений не зафиксировано Скриншот Youtube

Массовые акции протеста, прошедшие сегодня в центре Киева в районе правительственного квартала, завершились без правонарушений, заявили в главном управлении полиции города Киева.

По данным полиции, к вечеру восстановлено движение транспорта по улице Крещатик и частично по улице Институтской. Также полиция убрала рамки-металлоискатели, через которые пропускали участников акции в целях безопасности.

Всего в акциях протеста, по подсчетам полиции, приняло участие около 6,5 тыс. человек. В охране общественного порядка задействовали около 5 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Усиленные меры безопасности продлятся до 22 ноября, поскольку акции будут проходить до этой даты, хотя ранее организаторы заявляли о них, как о бессрочных. Заявок на проведение акций протеста в среду 16 ноября столичная полиция не получала.

Правоохранители ожидают ухудшения ситуации безопасности во время акций протеста после 17 ноября.

Об этом сообщают сразу несколько источников ZN.UA в правоохранительных органах. Вместе с тем, собеседники отметили, что силовые структуры "работают на опережение", выявляя причастных к попыткам расшатать политическую ситуацию в стране.

"Мы ожидаем, что пик активности будет после 17-того числа", - рассказал один из собеседников ZN.UA.

"Готовимся на субботу (19 ноября-ред.), ну и на 20-21, когда будет годовщина Евромайдана", - сообщил другой источник.

Как передает корреспондент ZN.UA, активности среди участников акций 15 ноября не наблюдалось. Несколько групп протестующих, численностью, примерно, до сотни людей в каждой, располагались на улице Грушевского вокруг Верховной Рады, а также на улице Институтской, возле здания Национального банка. В основном, это люди пожилого возраста и, судя по их внешнему виду, низкого социального статуса. Участники акций ведут себя мирно. Периметр митингующей площадки вокруг НБУ огорожен рамками металлоискателей и микроавтобусами с правоохранительными внутри. Полицейские у рамок проверяли содержимое вещей прохожих.