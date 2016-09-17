Полиция не будет охранять выборы в российских консульствах

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

В воскресенье, 18 сентября, украинскаяполиция работает в штатном режиме.

Усиливать охрану российских диппредставительств в Украине не будут, но полицейский резерв к воскресенью сформируют Василий Артюшенко, ZN.UA

Сотрудники Национальной полиции Украины не будут осуществлять охрану общественного порядка на территориив день выборов в Государственную Думу РФ.

В воскресенье, 18 сентября, полиция будет работать в штатном режиме, сообщил глава пресс-службы НПУ Ярослав Тракало в эфире телеканала "112. Украина" вечером в субботу, 17 сентября.

"Мы ежедневно охраняем все дипломатические учреждения, расположенные на территории нашего государства. Относительно завтрашнего дня, в связи с тем, что на территории дипучреждения России действительно планируется проведение избирательного процесса, безусловно они будут объектами повышенного внимания со стороны правоохранителей, впрочем, мы не будем охранять избирательный процесс, мы будем обеспечивать общественную безопасность на территории, прилегающей к этим дипломатическим учреждениям, с целью недопущения провокаций, беспорядков или терактов", – уточнил спикер Нацполиции, добавив, что в распоряжении полицейского руководства будут резервные силы, которые в случае необходимости будут привлечены к охране общественного порядка.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что украинские правоохранители не будут усиливать охрану российских посольства и консульств в связи с выборами в Госдуму РФ.

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации состоятся 18 сентября. Кремль планирует провести их, в том числе, на территории аннексированного Крыма, а также в посольстве и в консульствах в Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.