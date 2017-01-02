Полиция изъяла 11 самодельных пистолетов у пенсионера в Одесской области

Арсенал направлен на криминалистическую экспертизу.

Полиция намерена инкриминировать владельцу арсенала незаконное обращение с оружием. Вот только закона об обороте оружия в Украине нет npu.gov.ua

Полиция города Арциза в воскресенье, 1 января, изъяла у жителя одного из сел11 самодельных пистолетов. Арсенал был обнаружен во время осмотра дома 66-летнего пенсионера, сообщает пресс-служба НПУ.

Кроме того, у мужчины изъяли 10 девятимиллиметровых патронов, самодельный нож и деревянную биту. Все изъятые предметы направлены на экспертизу криминалистам. Проверяется, не использовались ли они в разбойных нападениях.

Владелец арсенала от каких-либо объяснений отказался. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием).

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ обнаружили пять тайников с боеприпасами в Ивановке и Широкино Донецкой области, а также в Старобельске, Лимане и Муратово в Луганской области.

Во время обыска были изъяты из схронов два противотанковых гранатомета РПГ-26И, минометная мина, восемь гранатометных выстрелов, десять гранат, один килограмм пластида и более тысячи патронов различного калибра.