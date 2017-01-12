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Пока рано говорить о смерти пропавших военных – Мотузяник

12 января в 13:48

По словам Мотузяника, для начала нужно провести опознание и экспертизу.

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В Минобороны заявили, что пока рано говорить о смерти пропавших морских пехотинцев в зоне АТО
Андрей Проць, ZN.UA

Боевики ОРДЛО сообщили об обнаружении тел в военной форме на мариупольском направлении в Донбассе, но без экспертизы нельзя подтвердить, что это тела троих морских пехотинцев, которые пропали 8 января, заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Есть заявления той стороны о том, что они нашли тела в военной форме… Рано говорить, пока не будет проведено опознание и экспертиза", - сказал Мотузяник сегодня, 12 января.

Он подчеркнул, что по состоянию на эту минуту не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока тела не будут возвращены украинской стороне.

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Ранее СМИ сообщили о смерти троих военнослужащих, которые 8 января не вернулись к месту расположения подразделения одной из воинских частей, выполняющей задачи вблизи линии разграничения.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги экспертиза военный тела Украина АТО
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