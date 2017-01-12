Пока рано говорить о смерти пропавших военных – Мотузяник

По словам Мотузяника, для начала нужно провести опознание и экспертизу.

В Минобороны заявили, что пока рано говорить о смерти пропавших морских пехотинцев в зоне АТО Андрей Проць, ZN.UA

Боевики ОРДЛО сообщили об обнаружении тел в военной форме на мариупольском направлении в Донбассе, но без экспертизы нельзя подтвердить, что это тела троих морских пехотинцев, которые пропали 8 января, заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Есть заявления той стороны о том, что они нашли тела в военной форме… Рано говорить, пока не будет проведено опознание и экспертиза", - сказал Мотузяник сегодня, 12 января.

Он подчеркнул, что по состоянию на эту минуту не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока тела не будут возвращены украинской стороне.

Ранее СМИ сообщили о смерти троих военнослужащих, которые 8 января не вернулись к месту расположения подразделения одной из воинских частей, выполняющей задачи вблизи линии разграничения.