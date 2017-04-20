Поисковые работы на месте крушения сухогруза в Черном море возобновят с рассветом



Одного моряка удалось спасти, трое найдены мертвыми.

Поиск пропавших моряков прервали на ночь vesti.ru

Поисковые работы на месте крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море приостановлены до утра и возобновятся с рассветом, сообщили в управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По итогам первого дня спасательной операции живым обнаружен один член экипажа судна, также из воды достали тела троих погибших моряков и обнаружены два пустых гидрокостюма, сообщил начальник российского морского спасательно-координационного центра Новороссийск Алексей Кухоль, пишет "ТАСС".

Судьба еще 8-х членов экипажа остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что спасенный моряк – украинец по фамилии Черненко, который работал мотористом.

Ранее сообщалось, что в Черном море на расстоянии примерно 14 миль от берега Крыма потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала" (флаг Панамы, до 2013 года - порт приписки Херсон). На борту судна, которое следовало российского порта Азов в Турцию с грузом зерна, находились 12 человек. По данным "крымского управления МЧС РФ" среди членов экипажа – 9 украинцев, 2 россиян, один моряк из Грузии.