Погода па Пасху: в основном прохладно, временами дождь

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В Украине 16 апреля днем 9-14° тепла, в южных и восточных областях 14-19°.

16 апреля - переменная облачность kievcity.gov.ua

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять прохладная и преимущественно сухая воздушная масса, лишь в восточной части более влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

15 апреля ожидается погода без осадков, лишь в восточных областях и на севере Левобережья ночью и утром небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в западных и Житомирской областях на почве заморозки 0-5°; днем 9-14°, в южной части 13-18°; в Карпатах ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 апреля самая высокая температура днем была +24,1 в 1972 г., самая низкая ночью -4,2 в 1928 г.

16 апреля - переменная облачность. Ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, на востоке 1-6° тепла, на почве заморозки 0-3°; днем 9-14° тепла, в южных и восточных областях 14-19°.

В Киеве - переменная облачность. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.

Уже в эти выходные христиане восточного обряда будут встречать светлый праздник Пасхи, который будет сопровождаться не только запахом вкусных куличей, но и множеством традиционных для этого времени года развлечений и забав. Куда пойти на выходные в Киеве, в материале ZN.UA: "Пасха 2017: куда пойти с семьей в Киеве"