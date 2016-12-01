Пограничники задержали водителя, везущего в ОРДО контрабандные медикаменты

Мужчина вез на неподконтрольные территории медпрепараты без соответствующих документов.

Украинские пограничники пресекли провоз в ОРДО контрабанды на 20 тысяч гривен liga.net

Пограничники Краматорского отряда задержали наавтомобиль с большой партией медицинских препаратов под обшивкой и в багажном отделении, в среду, 30 ноября, сообщается пресс-центр штаба АТО.

Машина двигалась в направлении неподконтрольных Украине территорий, сопроводительных документов у водителя не было.

В партию препаратов стоимостью 20 тысяч гривен входили средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний желудка и печени, а также простудных заболеваний.

Изъятые препараты пограничники передали сводной мобильной группе для принятия правового решения.

Напомним, в октябре 2016 года в СБУ прокомментировали спецоперацию по перехвату контрабанды в Гранитном.

Совместно с военными 30-й бригады они задержали в Гранитном два автобуса с товарами широкого потребления, которые предприниматели пытались незаконно переместить на временно оккупированные территории.

В ноябре 2016 года замглавы СБУ-начальник управления "К" Виктор Трепак в интервью ZN.UA рассказал об объемах контрабанды в оккупированном Донбассе.