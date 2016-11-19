Пограничники задержали торговцев людьми, которых разыскивал Интерпол

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Граждан Молдовы задержали на пунктах пропуска "Гремяч" и "Одесса-авиа".

По фактам задержаний проинформировано Укрбюро Интерпола job-sbu.org

В течение суток военнослужащие пограничных отрядов задержали граждан Молдовы и России, и обнаружили три автомобиля, которые находились в розыске Интерпола, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы 19 ноября.

Двух молдаван, которых разыскивал Интерпол, задержали пограничники Черниговского и Одесского отрядов, когда они проходили мероприятия контроля в пункте пропуска "Гремяч" и "Одесса-авиа". Их разыскивают правоохранительные органы Молдовы за совершение преступления, в том числе и по подозрению в торговле людьми.

Также сотрудники ГПСУ в пункте пропуска "Рени" задержали гражданина Республики Молдова. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста за совершение им нарушения правил дорожного движения, что привело к смерти человека по неосторожности.

Пограничники Харьковского отряда задержали россиянина, который прибыл в пункт пропуска "Гоптовка" в Украину. Во время проверки пограничники установили, что данное лицо значится в базах данных Интерпола. Разыскивается гражданин РФ правоохранительными органами Германии за разбой и вымогательство.

Тоакж в ГПСУ сообщили, что в пунктах пропуска "Славутич", "Ягодин-авто" и "Кучурган-авто" обнаружили три автомобиля, которые по базе данных Интерпола значатся, как "Похищенное транспортное средство".

По данным фактам сообщено дежурному Укрбюро Интерпола. Задержанных лиц и транспортные средства в установленном порядке передали сотрудникам полиции.

Ранее в ГПСУ сообщили, что на границе Украины с Польшей на пунктах пропуска "Шегини" и "Ягодин" владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали дорогу. Протестующие проводят свою акцию на пешеходном переходе за двести метров от пунктов пропуска.

Напомним, 7 октября, в международном аэропорту Одессы пограничники задержали 46-летнюю гражданку Российской Федерации, которая находилась в розыске Интерпола за мошенничество.