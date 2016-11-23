Пограничники задержали экс-главу российского банка "Траст"

Экс-менеджер подозревается в хищении средств вкладчиков.

Пограничники задержали беглого банкира

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали в аэропорту "Борисполь" бывшего председателя совета директоров российского банка "Траст" Илью Юрова, находящегося в международном розыске по линии Интерпола по запросу России.

Задержание Юрова, подтвердил помощник руководителя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. По его словам, Юров передан сотрудникам МВД Украины, передает русская служба Би-би-си.

По данным СМИ, Юров по личным дела прилетел из Лондона в Киев. При прохождении паспортного контроля он предъявил паспорт гражданина Кипра. Процедура экстрадиции Юрова в Россию займет от месяца до полгода.

Тверской суд Москвы в декабре прошлого года заочно арестовал трех руководителей банка "Траст" - Юрова, а также Николая Фетисова и Сергея Беляева. Их обвиняют в причастности к хищению средств вкладчиков.