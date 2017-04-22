Топ Новости
<
>

Пограничники пресекли перемещение боеприпасов в Крым

22 апреля в 15:21

Служебная собака обнаружила в автомобиле 18 патронов калибра 9 мм.

чонгар
На "Чонгаре" пограничники не допустили перемещения боеприпасов в Крым
Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины
Пограничники отдела "Чонгар" Бердянского отряда прекратили перемещение патронов на территорию незаконно аннексированного Россией украинского Крыма, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"В субботу во время пограничного контроля транспортного средства, которое направлялось в аннексированный Крым под управлением гражданина Украина, служебная собака в "бардачке" автомобиля "Land Rover" обнаружил 18 патронов к травматическому оружию калибра 9 миллиметров", - говорится в сообщении.

Все выявленные патроны пограничники в установленном порядком передали представителям Национальной полиции.

Читайте также: МИД Украины выразил протест в связи с проведением "международного форума" в оккупированном Крыму

Ранее сообщалось, что украинские пограничники приняли участие в антитеррористических учениях, которые проводились по инициативе СБУ в Херсонской области на административной границе с оккупированным Россией Крымом.

 

По материалам: Интерфакс-Украина
Читайте также
Тэги пограничники Крым патроны Украина
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.76
EUR 28.75
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...