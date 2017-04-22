Пограничники пресекли перемещение боеприпасов в Крым

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Служебная собака обнаружила в автомобиле 18 патронов калибра 9 мм.

На "Чонгаре" пограничники не допустили перемещения боеприпасов в Крым Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Пограничники отдела "Чонгар" Бердянского отряда прекратили перемещение патронов на территорию незаконно, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"В субботу во время пограничного контроля транспортного средства, которое направлялось в аннексированный Крым под управлением гражданина Украина, служебная собака в "бардачке" автомобиля "Land Rover" обнаружил 18 патронов к травматическому оружию калибра 9 миллиметров", - говорится в сообщении.

Все выявленные патроны пограничники в установленном порядком передали представителям Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники приняли участие в антитеррористических учениях, которые проводились по инициативе СБУ в Херсонской области на административной границе с оккупированным Россией Крымом.