Пограничники открыли огонь при попытке задержать контрабандистов в Одесской области

Один из правонарушителей с неизвестным металлическим предметом в руках пытался совершить нападение на правоохранителей.
В Одесской области пограничники применили оружие при попытке задержать нарушителей, которые перевозили контрабандные сигареты, сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"Один из правонарушителей с неизвестным металлическим предметом в руках пытался совершить нападение на правоохранителей, чем совершил угрозу жизни и здоровью военнослужащих. Так как на предупреждения голосом об остановке и запрете приближения, нарушитель не реагировал, пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов вверх из огнестрельного оружия. Заметив решительность действий охранников границы, правонарушители прибегли к бегству в сторону Молдовы", — говорится в сообщении.
В ГПСУ подчеркнули, что, учитывая хрупкое состояние льда и высокую опасность перемещения по нему, пограничники на лед не выходили и правонарушителей не преследовали.
"Обнаружены почти полторы тысячи пачек сигарет доставлены в отдел и будут переданы фискальной службе. Мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению, продолжаются", — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на границе Украины с Венгрией произошла перестрелка между сотрудниками Государственной пограничной службы и контрабандистами.
Напомним, 13 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал постановление Кабмина о создании 20 сводных мобильных групп по предупреждению и выявлению нарушений на таможне. В их состав вошли представители Государственной фискальной службы, Государственной пограничной службы и Национальной полиции. Координация работы мобильных групп возложена на Межведомственный целевой центр при ГФС.
Подробнее о проектах реформивания таможни, а также о коррупционных рисках, которые возникают при ее функционировании в настоящее время, читаете в статье "Как (не) реформировать таможню" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA