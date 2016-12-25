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Пограничники открыли огонь при попытке задержать контрабандистов в Одесской области

25 декабря в 12:50

Один из правонарушителей с неизвестным металлическим предметом в руках пытался совершить нападение на правоохранителей.

граница пограничники УА
Пограничники обнаружили почти полторы тысячи пачек сигарет, которые контрабандисты бросили во время бегства
dpsu.gov.ua

В Одесской области пограничники применили оружие при попытке задержать нарушителей, которые перевозили контрабандные сигареты, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Один из правонарушителей с неизвестным металлическим предметом в руках пытался совершить нападение на правоохранителей, чем совершил угрозу жизни и здоровью военнослужащих. Так как на предупреждения голосом об остановке и запрете приближения, нарушитель не реагировал, пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов вверх из огнестрельного оружия. Заметив решительность действий охранников границы, правонарушители прибегли к бегству в сторону Молдовы", — говорится в сообщении.

В ГПСУ подчеркнули, что, учитывая хрупкое состояние льда и высокую опасность перемещения по нему, пограничники на лед не выходили и правонарушителей не преследовали.

"Обнаружены почти полторы тысячи пачек сигарет доставлены в отдел и будут переданы фискальной службе. Мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению, продолжаются", — добавили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что на границе Украины с Венгрией произошла перестрелка между сотрудниками Государственной пограничной службы и контрабандистами.

Напомним, 13 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал постановление Кабмина о создании 20 сводных мобильных групп по предупреждению и выявлению нарушений на таможне. В их состав вошли представители Государственной фискальной службы, Государственной пограничной службы и Национальной полиции. Координация работы мобильных групп возложена на Межведомственный целевой центр при ГФС.

Подробнее о проектах реформивания таможни, а также о коррупционных рисках, которые возникают при ее функционировании в настоящее время, читаете в статье "Как (не) реформировать таможню" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги пограничники контрабанда граница Украина
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