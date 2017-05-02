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Пограничники не пустили в Украину двух подозрительных россиян

2 мая в 15:50

Граждане РФ не смогли объяснить пограничникам, что будут делать на территории страны в течение десяти дней.

погранзона
Подозрительных россиян не пустили в Украину
Украинские пограничники в понедельник, 1 мая, во время прохождения процедуры оформления в аэропорту "Борисполь" обнаружили двух подозрительных граждан России, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Мужчины в возрасте 38 лет и 31 года прибыли рейсом из Минска. Целью их визита в Украину был указан туризм, а срок пребывания в стране – 10 суток.

"Однако в результате комплексной проверки иностранцы не смогли четко подтвердить цель своего пребывания на территории Украины. О данном факте были проинформированы подразделения СБУ и Национальной полиции, а мужчинам отказано в пропуске через государственную границу Украины".

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Напомним, 1 мая сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали восьмерых иностранцев из Кыргызстана, России и Беларуси, которые пытались попасть в Одессу якобы на спортивные соревнования. Во время комплексной проверки было установлено, что их пригласила пророссийская общественная организация.

Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Россия пограничники аэропорт Борисполь
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