Пограничники не пустили на майские праздники в Украину более 200 граждан России

В течение почти двух недель в Украину прибыло 2,7 млн человек.
Всего в период с 28 апреля по 9 мая украинские пограничники:
- оформили около 2,7 млн человек и почти 600 тысяч транспортных средств, которые пересекали государственную границу Украины, из них 928 членов команд конкурсантов "Евровидения-2017" и 87 участников Чемпионата мира по мотокроссу;
- реализовали более 100 срабатываний базы Интерпола и выполнили более 800 поручений уполномоченных органов, вследствие чего запретили въезд на территорию страны почти 220 гражданам РФ;
- задержали почти тысячу человек за незаконное пересечение границы, 27 задержанных оказались нелегальными мигрантами;
- обнаружили попытки нелегального ввоза в Украину 25 единиц оружия и 19 единиц боеприпасов;
- зафиксировали 20 попыток перемещения наркотических и психотропных веществ, а также товаров на общую сумму более трех млн гривень.
Пограничники активно взаимодействовали со Службой безопасности Украины, Национальной полицией, подразделениями Вооруженных сил и Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другими структурами. А на пунктах пропуска круглосуточные дежурства несли ситуативные группы.
Напомним, 1 мая сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали восьмерых иностранцев из Кыргызстана, России и Беларуси, которые пытались попасть в Одессу якобы на спортивные соревнования. Во время комплексной проверки было установлено, что их пригласила пророссийская общественная организация.
2 мая во время прохождения процедуры оформления в аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили двух подозрительных граждан России, которые не смогли объяснить, что будут делать на территории страны в течение десяти дней.ZN.UA