Пограничники не пустили на майские праздники в Украину более 200 граждан России

В течение почти двух недель в Украину прибыло 2,7 млн человек.

Украинские пограничники не дали расшатать ситуацию в стране на майские праздники dpsu.gov.ua

В течение всех майских праздников Государственная пограничная служба Украины принимала меры попод видом мирных граждан террористов, диверсантов и провокаторов. Кроме того, пограничники предотвратили попытки ввоза средств террора, оружия и других запрещенных предметов, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в период с 28 апреля по 9 мая украинские пограничники:

- оформили около 2,7 млн человек и почти 600 тысяч транспортных средств, которые пересекали государственную границу Украины, из них 928 членов команд конкурсантов "Евровидения-2017" и 87 участников Чемпионата мира по мотокроссу;

- реализовали более 100 срабатываний базы Интерпола и выполнили более 800 поручений уполномоченных органов, вследствие чего запретили въезд на территорию страны почти 220 гражданам РФ;

- задержали почти тысячу человек за незаконное пересечение границы, 27 задержанных оказались нелегальными мигрантами;

- обнаружили попытки нелегального ввоза в Украину 25 единиц оружия и 19 единиц боеприпасов;

- зафиксировали 20 попыток перемещения наркотических и психотропных веществ, а также товаров на общую сумму более трех млн гривень.

Пограничники активно взаимодействовали со Службой безопасности Украины, Национальной полицией, подразделениями Вооруженных сил и Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другими структурами. А на пунктах пропуска круглосуточные дежурства несли ситуативные группы.

Напомним, 1 мая сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали восьмерых иностранцев из Кыргызстана, России и Беларуси, которые пытались попасть в Одессу якобы на спортивные соревнования. Во время комплексной проверки было установлено, что их пригласила пророссийская общественная организация.

2 мая во время прохождения процедуры оформления в аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили двух подозрительных граждан России, которые не смогли объяснить, что будут делать на территории страны в течение десяти дней.