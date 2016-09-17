Пограничники фиксируют активизацию войск РФ на админгранице с оккупированным Крымом

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Вдоль админграницы пролетели девять российских военных вертолетов.

На границе с оккупированным Крымом активизировали ВС РФ ipress.ua

Госпогранслужба Украины в течение минувших суток, 16 сентября, зафиксировала активизацию войск РФ на админгранице с оккупированным Крымом.

"За прошедшие сутки пограничники отследили полеты девять вертолетов ВС РФ. Вертолеты двигались вдоль админграницы без ее пересечения на высоте около 1 тыс. метров. Также пограничники наблюдали, как на разных участках к позициям ВС РФ подъезжала военная и инженерная техника", - сообщают в Госпогранслужбе.

Ранее уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа, лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил о том, что Россия разместила в аннексированном Крыму шесть ядерных боеголовок. В урочище Кизилташ восстановлено ядерное хранилище, куда и завезли боеголовки.

Напомним, в воскресенье, 18 сентября, состоятся выборы в Государственную Думу Российской Федерации, которые Кремль планирует провести, в том числе, на территории аннексированного Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.