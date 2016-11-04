Погода на выходных улучшится, на юге Украины потеплеет до +15°

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Температура в Украине повысится, но уже в воскресенье ожидаются дожди.

Стало известно, какую погоду синоптики ожидают на выходных Василий Артюшенко, ZN.UA

В субботу, 5 ноября, ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в южных областях местами 1-4° тепла; днем 3-8° тепла, в Закарпатье и в южных областях 7-11°, сообщает

В Киеве - без осадков, температура ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла.

В воскресенье, 6 ноября, ноября в западных областях умеренные дожди, в Карпатах, Прикарпатье и Закарпатье очень сильные дожди, на остальной территории без осадков, лишь днем в северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура воздуха в восточных, Полтавской и Сумской областях ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, днём 7-12°, в южных областях 10-15° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.

Согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник в Киеве потеплеет до 13° и пройдут дожди.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.