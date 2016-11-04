Погода на выходных улучшится, на юге Украины потеплеет до +15°

Температура в Украине повысится, но уже в воскресенье ожидаются дожди.
В Киеве - без осадков, температура ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла.
В воскресенье, 6 ноября, ноября в западных областях умеренные дожди, в Карпатах, Прикарпатье и Закарпатье очень сильные дожди, на остальной территории без осадков, лишь днем в северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.
Температура воздуха в восточных, Полтавской и Сумской областях ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, днём 7-12°, в южных областях 10-15° тепла.
В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.
Согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник в Киеве потеплеет до 13° и пройдут дожди.
Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,