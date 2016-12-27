Погибших на Светлодарской дуге бойцов не пытали - Минобороны

Тела погибших солдат передадут их родственникам.

Эксперты не выявили следов пыток бойцов, погибших на Светлодарской дуге

При осмотре тел погибших военнослужащих на Светлодарской дуге признаков насильственных действий не зафиксировано, сообщило Министерство обороны Украины.

"По результатам экспертизы специалистами Днепропетровского морга было установлено, что военнослужащие погибли от пулевых ранений, несовместимых с жизнью. При осмотре тел признаков насильственных действий не зафиксировано", - сообщает министерство.

Одного из военнослужащих идентифицировал его боевой побратим, другого – его жена.

25 декабря в городе Счастье Луганской области после пятидневных переговоров украинской стороне были переданы тела двоих украинских военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря. Украинская сторона также передала тела двух погибших нападающих.

Передача состоялась в присутствии представителей СММ ОБСЕ и СЦКК в рамках Минских договоренностей.

После проведения всех необходимых экспертиз представители гуманитарного проекта ВС Украины "Эвакуация 200" доставят тела погибших военнослужащих их семьям для захоронения.

Сообщалось, что 18 декабря бойцы ВСУ отбили атаку российских оккупантов на Светлодарской дуге. Потери сил АТО составили пять человек убитими и шесть человек раненными. По данным разведки, противник потерял 20 человек убитыми и 30 раненными. Двухчасовому бою предшествовал артиллерийский обстрел украинских позиций.

По состоянию на 23 декабря, на Светлодарской дуге погибли восемь украинских бойцов, один попал в плен.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко назвал потери украинских военных на Светлодарской дуге "самыми тяжелыми за последние пять месяцев".