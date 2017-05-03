Погибшие на Майдане иностранцы смогут получить звание Героя Украины

Высшую государственную награду Украины посмертно смогут получить иностранные граждане, награжденные орденом Героев Небесной сотни.

Погибшие за свободу иностранцы смогут получить высшую государственную награду Украины Василий Артюшенко, ZN.UA

Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в раздел V заключительных положений закона "О государственных наградах Украины" о присвоении звания Герой Украины

Верховная Рада приняла этот закон 13 апреля. Тогда президентский законопроект №6174 поддержали 235 народных депутатов.

Согласно закону, звание Герой Украины может быть присвоено, в виде исключения, посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года).

Напомним, что одним из первых погибших во время Революции Достоинства стал гражданин Беларуси Михаил Жизневский, убитый 22 января 2014 года.

Президент наградил орденами Героев Небесной Сотни трех иностранцев - граждан Беларуси Михаила Жизневского, Грузии - Зураба Хурция и Давида Кипиани, погибших во время Революции Достоинства.