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Поэта-коммуниста Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище

3 мая в 17:05

После панихиды в Киево-Печерской лавре последнюю память Олийныку пришли отдать и члены правительства во главе с премьер-министром.

Олійник Похорон
После панихиды в Лавре проститься с поэтом-коммунистом пришли члены правительства
Министерство Культуры Украины
Сегодня в Киеве попрощались с украинским поэтом, Героем Украины, членом КПСС с 1961 года Борисом Олийныком.

Поминальное богослужение (панихида) по умершим состоялось в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

После этого церемония прощания состоялась в Клубе Кабинета министров Украины. Последние почести Борису Олийныку пришли отдать члены правительства во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, народные депутаты, известные деятели культуры.

Олийныка похоронили на Байковом кладбище.

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Герой Украины, член НАНУ, председатель Украинского фонда культуры, почетный академик Академии искусств Украины, председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2005-2015), член правления Национального союза краеведов Украины, народный депутат нескольких созывов от КПУ Борис Олийнык умер 30 апреля на 82-м году жизни.

Борис Олийнык родился 22 октября 1935 года в селе Зачепиловка.

По материалам: ZN.UA
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