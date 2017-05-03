Поэта-коммуниста Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище

После панихиды в Киево-Печерской лавре последнюю память Олийныку пришли отдать и члены правительства во главе с премьер-министром.

После панихиды в Лавре проститься с поэтом-коммунистом пришли члены правительства Министерство Культуры Украины

Сегодня в Киеве попрощались с украинским поэтом, Героем Украины, членом КПСС с 1961 года

Поминальное богослужение (панихида) по умершим состоялось в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

После этого церемония прощания состоялась в Клубе Кабинета министров Украины. Последние почести Борису Олийныку пришли отдать члены правительства во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, народные депутаты, известные деятели культуры.

Олийныка похоронили на Байковом кладбище.

Герой Украины, член НАНУ, председатель Украинского фонда культуры, почетный академик Академии искусств Украины, председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2005-2015), член правления Национального союза краеведов Украины, народный депутат нескольких созывов от КПУ Борис Олийнык умер 30 апреля на 82-м году жизни.

Борис Олийнык родился 22 октября 1935 года в селе Зачепиловка.