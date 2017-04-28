Подрыв машины ОБСЕ в Донбассе не был несчастным случаем — Хуг

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По словам Хуга, в инциденте виновны те, "кто обещал не закладывать там взрывчатку".

В ОБСЕ заявили о том, что подрыв автомобиля с наблюдателями СММ не был несчастным случаем Скриншот Youtube

Подрыв автомобиляв ОРЛО 23 апреля не был несчастным случаем, заявил первый замглавы Миссии Александр Хуг.

"Сработала, вероятно, мина. Автомобиль весом 4,5 тонны отбросило на 7 метров, от взрыва он загорелся и был полностью уничтожен. Двое наблюдателей выжили, Джозеф – нет. То, что произошло – это не несчастный случай, а результат действия вооружения, которого там не должно было быть", - сказал Хуг.

Он подчеркнул, что в инциденте виновны те, "кто обещал не закладывать там взрывчатку".

"Участники Минского процесса обещали изъять мины и не закладывать новые. Расследование инцидента продолжается, ряд организаций изучает обстоятельства произошедшего, СММ проводит внутреннюю оценку", - добавил Хуг.

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – получили ранения.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.