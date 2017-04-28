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Подрыв машины ОБСЕ в Донбассе не был несчастным случаем — Хуг

28 апреля в 14:29

По словам Хуга, в инциденте виновны те, "кто обещал не закладывать там взрывчатку".

Автомобиль ОБСЕ сгорел
В ОБСЕ заявили о том, что подрыв автомобиля с наблюдателями СММ не был несчастным случаем
Скриншот Youtube
Подрыв автомобиля наблюдателей СММ ОБСЕ в ОРЛО 23 апреля не был несчастным случаем, заявил первый замглавы Миссии Александр Хуг.

"Сработала, вероятно, мина. Автомобиль весом 4,5 тонны отбросило на 7 метров, от взрыва он загорелся и был полностью уничтожен. Двое наблюдателей выжили, Джозеф – нет. То, что произошло – это не несчастный случай, а результат действия вооружения, которого там не должно было быть", - сказал Хуг.

Он подчеркнул, что в инциденте виновны те, "кто обещал не закладывать там взрывчатку".

"Участники Минского процесса обещали изъять мины и не закладывать новые. Расследование инцидента продолжается, ряд организаций изучает обстоятельства произошедшего, СММ проводит внутреннюю оценку", - добавил Хуг.

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Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – получили ранения.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги взрыв авто наблюдатель ОБСЕ ЛНР
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