Подозреваемых во взяточничестве судей из Днепра отправили под домашний арест

Прокуратура настаивала на взятии под стражу на 60 дней.
В пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры в пятницу, 21 апреля, сообщили, что следственный судья не принял во внимание аргументы обвинения, а также признание Высшим советом правосудия обоснованности ходатайства САП. Государственное обвинение настаивало на заключении подозреваемых под стражу сроком на 60 дней.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и оперативники СБУ задержали заместителя председателя одного из районных судов Днепра, а также судью этого суда по подозрению в получении неправомерной выгоды.
Зампредседателя суда взяли с поличным при получении 1 тысячи долларов взятки. По версии следствия, она вступила в преступный сговор с другим судьей и вымогала у обвиняемых 30 тысяч долларов за вынесение приговора, который бы не предусматривал лишения свободы.
Деньги передавались несколькими частями.ZN.UA