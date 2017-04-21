Топ Новости
<
>

Подозреваемых во взяточничестве судей из Днепра отправили под домашний арест

21 апреля в 22:28

Прокуратура настаивала на взятии под стражу на 60 дней.

53709-
Судью взяли с поличным при получении взятки
Facebook/НАБУ
Заместителю председателя одного из районных судов Днепра, которую накануне задержали на взятке, в качестве меры пресечения избрали круглосуточный домашний арест сроком на 60 дней. Второго фигуранта уголовного производства – судью этого же суда – отправили под ночной домашний арест.

В пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры в пятницу, 21 апреля, сообщили, что следственный судья не принял во внимание аргументы обвинения, а также признание Высшим советом правосудия обоснованности ходатайства САП. Государственное обвинение настаивало на заключении подозреваемых под стражу сроком на 60 дней.

Читайте также: Суд отказался арестовывать пойманного на взятке киевского судью

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и оперативники СБУ задержали заместителя председателя одного из районных судов Днепра, а также судью этого суда по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Зампредседателя суда взяли с поличным при получении 1 тысячи долларов взятки. По версии следствия, она вступила в преступный сговор с другим судьей и вымогала у обвиняемых 30 тысяч долларов за вынесение приговора, который бы не предусматривал лишения свободы.

Деньги передавались несколькими частями.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги НАБУ Днепр взятка коррупция суд судья
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.76
EUR 28.75
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...