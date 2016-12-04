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Подозреваемого во взятке судью посадили под домашний арест

4 декабря в 02:49

Прокуратура готовит апелляцию. 

Правосудие, судья
Судье-взяточника посадили под домашний арест

Соломенский районный суд определил для судьи, пойманного на взятке на сумму в 5 тыс. долларов, меру пресечения в виде домашнего ареста по месту проживания с 23:00 до 06:00 до 3 февраля (ночной домашний арест), сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. 

"Также на подозреваемого определены ст. 194 УПК Украины обязанности, в том числе относительно ношения электронного средства контроля.

Полный текст постановления с мотивацией такого решения будут объявлены 7 декабря, однако прокурорами САП на решение суда в установленные УПК Украины сроки уже готовится апелляция, поскольку таким мерой пресечения согласиться не можем", - подчеркнул Холодницкий.  

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Как сообщалось, СБУ совместно с работниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачила на взяточничестве судью Киевского апелляционного административного суда.
Как сообщает пресс-служба СБУ, вымогатель требовал 5 тыс. долларов за принятие решения о неаннулировании лицензии одной из коммерческих структур.

По данным СБУ, недавно судья подал документы для участия в конкурсе на должность судьи Верховного суда Украины.

По материалам: ZN.UA
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