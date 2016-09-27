Подозреваемого в убийстве днепровских патрульных Пугачева арестовали на два месяца

Меру пресечения экс-бойцу "Торнадо" избрал Шевченковский суд Днепра.

Пугачев проведет в СИЗО 60 дней Арсен Аваков/Facebook

Шевченковский районный суд Днепра арестовал на 60 дней бывшего бойца роты МВД "Торнадо" Александра Пугачева, которого подозревают вАртема Кутушева и Ольги Макаренко.

"Пугачев будет находиться под стражей в течение 60 дней. Такое решение вынес суд", – сообщила во вторник, 27 сентября, ГУ НПУ в Днепропетровской облести Анна Старчевская, передает "Укринформ".

Напомним, утром 25 сентября в Днепре водитель автомобиля Citroen застрелил патрульного полицейского Артема Кутушева, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Сотрудник патрульной полиции погиб на месте, а его напарница Ольга Макаренко получила ранения. Впоследствии она скончалась в больнице во время операции. Кутушев воспитывал трехлетнюю дочь, Макаренко - двух сыновей.

В убийстве патрульных подозревают 33-летнего жителя города Торез Донецкой области Александра Пугачева. Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что Пугачев является бывшим бойцом батальона "Торнадо".

Позже глава МВД Арсен Аваков сообщил, что убийца полицейских задержан. Он получил ранение в перестрелке с правоохранителями и ему сделали операцию в одной из больниц Днепра.