Подозреваемого в убийстве днепровских патрульных перевели из больницы в СИЗО

Медики оценивают состояние Пугачева как стабильное.

Пугачев проведет в СИЗО, как минимум, два месяца Арсен Аваков/Facebook

Подозреваемый вполицейских в Днепре Александр Пугачев переведен из областной больницы имени Мечникова в специальное отделение в СИЗО.

"Большой конвой увез подозреваемого бандита", – сообщил на своей странице в Facebook главврач больницы Сергей Рыженко в среду, 28 сентября.

По словам Рыженко, медики оценивают состояние Пугачева как стабильное.

"Несмотря на то, что он, имея четыре дырки в кишечнике, обратился за помощью через несколько часов после ранения, врачам-мечниковцам удалось предотвратить развитие перитонита.

Состояние полностью стабильное. Давление 120/80. Анализы в норме. Дальше будет лечиться в хирургии специальной больницы", – уточнил главврач.

В Нацполиции сообщили, что в специальной медчасти ізолятора Пугачев будет находится до полного выздоровления.

"Когда он выздоровеет, сразу будет переведен в обычную камеру", – заявил спикер НПУ Ярослав Тракало в комментарии изданию "Украинская правда".

Как сообщалось, суд арестовал на 60 дней бывшего бойца роты МВД "Торнадо" Александра Пугачева, которого подозревают в убийстве днепровских патрульных Артема Кутушева и Ольги Макаренко

Напомним, утром 25 сентября в Днепре водитель автомобиля Citroen застрелил патрульного полицейского Артема Кутушева, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Сотрудник патрульной полиции погиб на месте, а его напарница Ольга Макаренко получила ранения. Впоследствии она скончалась в больнице во время операции. Кутушев воспитывал трехлетнюю дочь, Макаренко - двух сыновей.

В убийстве патрульных подозревают 33-летнего жителя города Торез Донецкой области Александра Пугачева. Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что Пугачев является бывшим бойцом батальона "Торнадо".

Позже глава МВД Арсен Аваков сообщил, что убийца полицейских задержан. Он получил ранение в перестрелке с правоохранителями и ему сделали операцию в одной из больниц Днепра.