Подачу воды в ОРЛО прекратили из-за долгов

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Сегодня без воды остались 1,2 млн жителей оккупированных районов Луганской области.

Оккупированный Луганск остался без водоснабжения kievcity.gov.ua

Предприятие "Луганское энергетическое объединение" обесточило агрегаты Петровской насосной станции, которыми осуществлялась подача воды на территории оккупированных боевиками районов Луганской области.

Как сообщает пресс-служба Луганской областной администрации, причиной прекращения подачи воды в ОРЛО стала растущая задолженность оккупантов за воду перед КП "Попаснянский районный водоканал".

Отмечается, что данное предприятие является поставщиком воды для 80 тысяч жителей области, проживающих на подконтрольной Украине территории, а также для примерно 1,2 млн жителей, находящихся на временно оккупированной территории. Предприятие поставляет почти всю добытую воду в ОРЛО, но никаких средств за это не получает, вследствие чего не может закупать энергоносители и выплачивать зарплату своим сотрудникам.

"Общая сумма расходов на осуществление хозяйственной деятельности КП "Попаснянский районный водоканал" за год составляет 242 млн грн, из них 230 млн грн - за поставленную на временно оккупированную территорию Украины воду. Облгосадминистрация в течение 2015-2016 годов выделяла средства на поддержку КП "Попаснянский районный водоканал" в объеме 74,5 млн грн, но на сегодня средств из областного бюджета для компенсации предприятию затрат за потребленную электрическую энергию не хватает", - сообщили в Луганской ОВГА.

"На сегодня задолженность КП "Попаснянский районный водоканал" перед ООО "Луганское энергетическое объединение" за потребленную электроэнергию составляет около 124 млн грн. Исходя из существующей задолженности ООО "Луганское энергетическое объединение" 1 декабря 2016 года обесточило агрегаты Петровской насосной станции 2-го подъема, которыми осуществлялась подача воды на территорию ОРЛО (в направлении Луганска) около 10 тысяч куб. м. в сутки", – указывается в сообщении администрации.

В администрации также сообщают, что ранее в рамках договоренностей Трехсторонне контактной группы по Донбассу для проведения расчетов за воду было создано ООО "Источник новой жизни", которое заключило с водоканалом договор на поставку воды, однако к 1 декабря ни одного расчета со стороны данного предприятия осуществлено не было.

Ранее Международный комитет Красного Креста оплатил счета жителей Луганской области за электроэнергию, чтобы предотвратить риск прекращения водоснабжения для 600 тысяч жителей Востока Украины.

Напомним, в июле прошлого года Детский фонд ООН сообщил, что почти 1,3 млн жителей Донбасса столкнулись с нехваткой воды в связи с поврежденной системой водоснабжения в результате боевых действий.

В частности, на подконтрольной боевикам территории Луганской области более 470 00 людей, в том числе 118 000 детей, не обеспечены достаточным количеством безопасной питьевой воды.