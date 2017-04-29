Под Волновахой сбили российский беспилотник - СБУ

Также в районе Красногоровки выявили гранаты, произведенные в РФ.
"Сотрудники СБУ задокументировали новые факты участия вооруженных сил России в конфликте на Востоке Украины. Правоохранители установили, что БПЛА был российского производства. Также в районе Красногоровки Донецкой области было выявлено гранаты, произведенные в РФ в 1993 году", - сообщили в СБУ.
Ранее боевики террористической группировки "ЛНР" из-за низкого взаимодействия между подразделениями, из зенитной установки обстреляли беспилотный летательный аппарат российских военных, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
ZN.UA