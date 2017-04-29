Под Волновахой сбили российский беспилотник - СБУ

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Также в районе Красногоровки выявили гранаты, произведенные в РФ.

В зоне АТО сбили беспилотник СБУ

Силами АТО под Волновахой Донецкой области вчера был сбит беспилотник типа "Орлан", сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

"Сотрудники СБУ задокументировали новые факты участия вооруженных сил России в конфликте на Востоке Украины. Правоохранители установили, что БПЛА был российского производства. Также в районе Красногоровки Донецкой области было выявлено гранаты, произведенные в РФ в 1993 году", - сообщили в СБУ.

Ранее боевики террористической группировки "ЛНР" из-за низкого взаимодействия между подразделениями, из зенитной установки обстреляли беспилотный летательный аппарат российских военных, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.