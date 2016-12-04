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Под Киевом во взаимной перестрелке погибли пятеро полицейских

4 декабря в 10:58

В результате ошибки под Киевом погибли два сотрудника Госслужбы охраны, два полицейских и сотрудник спецподразделения КОРД.

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Перестрелка между сотрудниками Госслужбы охраны и полицейскими унесла жизни пяти человек
Антон Геращенко/Facebook
Неудачная спецоперация по задержанию преступников в поселке Княжичи Броварского района Киевской области привела к гибели пяти сотрудников полиции.

Подробности происшествия изложил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Обстоятельства трагедии таковы:

Уголовный розыск города Киева работал над задержанием опасной банды грабителей системно грабившей дома киевлян и жителей Киевской области. В эту ночь сотрудники угрозыска получили оперативную информацию о том, что очередное ограбление может произойти в поселке Княжичи. Туда выехала группа задержания уголовного розыска и спецподразделение КОРД. На одной из улиц поселка Княжичи в строящемся частном доме были размещены - полицейские разведчики, задача которых была следить за обстановкой и подать команду на задержание бандитов. Планировалось классическое задержание банды грабителей в тот момент, когда они попытаются приступить к осуществлению преступного замысла.

Однако трагическая цепь случайностей помешала этому осуществиться. В это время в одном из соседних домов в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация. На место прибыл наряд Госслужбы охраны, который заметил и задержал двоих полицейских разведчиков. В тоже время, группа захвата, судя по всему, решила, что сотрудники разведки попали в беду, захвачены преступниками, которые их обнаружили, и выехали на микроавтобусе на улицу, где сотрудники ГСО задержали полицейских разведчиков.

Далее между сотрудниками ГСО и группой захвата произошла перестрелка, длившаяся несколько мгновений и унесшая пять жизней. Погибли двое сотрудников Госслужбы охраны, двое полицейских разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, входивший в группу захвата", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

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Напомним, 25 сентября в Днепре водитель автомобиля Citroen застрелил патрульного полицейского Артема Кутушева, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Сотрудник патрульной полиции погиб на месте, а его напарница Ольга Макаренко получила ранения. Впоследствии она скончалась в больнице во время операции. В убийстве патрульных подозревают 33-летнего жителя города Торез Донецкой области Александра Пугачева, который является бывшим бойцом батальона "Торнадо".

По материалам: ZN.UA
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Тэги сотрудники полиция задержание
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1 комментарий
  • zxcvb Сегодня, 12:24 Ужас. Того, кто отвечал за операцию, не только вон из полиции, но и в тюрьму. Аваков, в нормальных странах после такого уровня непрофессионализма подчиненных, нормальные министры подают в отставку. Ответить Цитировать Пожаловаться
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