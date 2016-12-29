Четверть обращений в ЕСПЧ в 2016 году составили заявления против государства Украина – юрист

Количество исков против Украины в ЕСПЧ начало расти с 2013 года.

Сегодня четверть заявлений в ЕСПЧ - заявления против государства Украина gazeta.ru

В 2016 году количество заявлений украинских граждан против украинского государства, поступивших в Европейский суд по правам человека, в процентном показателе достигло уровня в 24,4% от общего числа поданных в него заявлений.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет юрист, член Венецианской комиссии от Украины Марина Ставнийчук. По ее словам, данная цифра красноречиво указывает на реальную ситуацию с верховенством права в Украине.

"Существует маркер, указывающий на реальное состояние дел с соблюдением принципа верховенства права в стране. Это статистика Европейского суда по правам человека. В нашем случае — количество обращений украинских граждан, которые проходят все отечественные судебные инстанции, и если государство не обеспечивает соблюдения их прав, обращаются в ЕСПЧ", - отмечает она.

"В период 2006–2012 гг. количество заявлений против Украины в ЕСПЧ в процентном показателе колебалось на уровне 6,8–8,5% от общего количества поданных в этот суд заявлений. С 2013 г. наблюдается рост — 13,3%. Дальше: 2014-й — 19,5, 2015-й — 21,4% заявлений. 2016 г. становится рекордным — уже осенью этот показатель достиг 24,4%! То есть фактически четверть заявлений в ЕСПЧ — против государства Украина! Среди "рекордсменов" наряду с нами только Россия и Турция", - констатирует Ставнийчук.

Как известно, украинцы держат пальму первенства по обращениям в ЕСПЧ. По итогам 2015 года, из почти 65 тысяч дел 21,4% - поданы против Украины. На втором месте – Россия с показателем 14,3%, и третьем – Турция (13%).

В октябре министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что задолженность государства по искам граждан Украины в Европейский суд по правам человека составляет около 400 млн грн и может быть погашена в следующем году.

Подробнее о ситуации с верховенством права в Украине читайте в статье Марины Ставнийчук "Мы к вам, профессор, и вот по какому делу…", или Год правовой "швондеризации" страны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".