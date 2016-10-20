Победа Украины в войне зависит от того, кем Запад будет считать Путина – Rzeczpospolita

Обозреватель пишет, что в глазах европейских лидеров российский президент слишком часто меняет роли.

Европейским лидерам пора определиться, кто для них Путин: друг и партнер или варвар и убийца. elysee.fr

Трудно понять, как относятся лидеры Запада к Владимиру Путину . То он "варвар", ответственный за убийства сирийских детей и пациентов больниц в Алеппо, то "великий союзник", друг и партнер.

Об этом на страницах Rzeczpospolita пишет обозреватель Ежи Хащинский, комментируя вчерашнюю встречу "Нормандской четверки" в Берлине.

Он замечает, что оказывается на прошлой неделе встречаться с Путиным в Париже было нельзя, потому что в ООН он потопил французскую резолюцию по установлению мира в Сирии. А вот на этой неделе в Берлине с ним уже можно сесть за один стол. Почему? Собственно, не до конца понятно, почему. Хотя без сомнения можно сказать, что причины как-то связаны с Сирией и Украиной.

"Речь идет о двух войнах, благодаря которым Москва очень малой ценой переигрывает Запад и становится во главе все более распространенной и опасной группы рассерженных лидерством США. В эту группу входят как государства, так и политические партии", - говорится в статье.

Путин появился в Берлине во времена эмоциональных потрясений на Западе. Предыдущий раз он приезжал к канцлера Ангеле Меркель четыре года назад. Но тогда была совсем другая эпоха. Никто не ожидал, что в Украине будет война. Конфликт в Сирии уже продолжался, и Меркель с Путиным даже о нем вспоминали. Но сирийская война тогда была на другом этапе. Россия в ней не участвовала, беженцы не шли тысячами в Европу, а так называемое "Исламское государство" вообще не существовало. Всем казалось, что сирийские повстанцы далеки от исламского фундаментализма.

Сегодня же Меркель возглавляет Европу в решении кризиса из-за наплыва беженцев, а Россия участвует в обеих войнах: и в Украине, и в Сирии. И именно от них зависит, когда и на каких условиях эти войны закончатся. Многое указывало на то, что лидеры Германии и Франции включили оба конфликта в один паркет. Это стало очевидным во время вчерашней встречи "Нормандской четверки", которая изначально была призвана положить конец войне в Донбассе.

"Вдруг может оказаться, что прекращение российских зверств в Алеппо настолько необходимо, что Германия и Франция усилят давление на Петра Порошенко, чтобы Киев выполнил пункты Минских соглашений, которые полезны России и смертельно опасны для Украины. Поражение украинцев сейчас также зависит от того, какой образ Путина закрепился в глазах Запада – варвара или друга", - говорится в статье.

Напомним, что по результатам переговоров лидеров стран "Нормандской четверки" в Берлине президент Петр Порошенко заявил, что Россия соласилась с необходимостью введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Также, предполагается, что до конца ноября главы МИДутвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, участники встречи предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения, среди которых будет Дебальцево.

В то же время президент Владимир Путин сообщил свою версию итогов берлинской встречи. По ег словам, Москва лишт "подтвердила", что "готова расширить миссию ОБСЕ в зоне отвода и в пунктах хранения тяжелой техники".

Со своей стороны президент Франции Франсуа Олланд заявил о многочисленных трудностях в вопросе разведения войск в Донбассе.