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По выборам главы Нацагентства по обеспечению качества высшего образования открыто судебное производство

17 ноября в 17:19

Кабмин пока не утвердил соратника Табачника на должности председателя НАОКВО.

Сергей Храпатый
Сергей Храпатый работал в "украинофобский" команде министра Дмитрия Табачника
Facebook/Сергій Храпатий
Правительство на текущий момент не утвердило Сергея Храпатово, который в 2011-2014 годах возглавлял отдел гуманитарного образования департамента высшего образования МОН при министре Дмитрии Табачнике, на должности председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО).

"Сергей Викторович Храпатий, ну, я должна это сказать, потому что ко мне специально обратились с трибуны. Во-первых, Сергей Викторович, я считаю, что вы преждевременно объявили себя главой Нацагентства, так как, согласно закону, только Кабинет Министров Украины может вас назначить председателем Нацагентства", - заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время парламентских слушаний о состоянии и проблемах финансирования науки в Украине.

Министр также отметила, что Кабмин тянет с этим решением, поскольку "поступили десятки обращений от народных депутатов, общественных организаций с протестом против этой кандидатуры на главу Нацагентства".

Кроме того, она отметила, что открыто судебное производство по процедуре избрания председателя Нацагентства.

"В таких условиях Кабмин не может пока вынести этот вопрос на голосование", - подытожила Гриневич.

 

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С самого своего рождения Национальное агентство пообеспечению качества высшего образования (НАОКВО) находится в эпицентре скандалов. Что и не удивительно: полномочия у него будут как у целого министерства. Это, фактически, антикоррупционное бюро, генпрокуратура и верховный суд в сфере образования  в одном флаконе. 

Больше о причинах возвращения людей из команды Табачника в Министерство образования Украины читайте в статье Оксаны Онищенко "Матч-реванш?" на ZN.UA.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нацагентство Табачник Кабмин
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1 комментарий
  • prepod Сегодня, 17:48 Гриневич виконує замовлення за будь-яку ціну головою НАЗЯВО призначити відвертого плагіатора. "Лептонний бог" насьогодні опанував мізками чиновників від освіти і, навіть, декому в Уряді. Така відверта безпорядність визиває роздратування. Ответить Цитировать Пожаловаться
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