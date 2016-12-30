По подозрению в преступлениях против "Автомайдана" арестован второй правоохранитель

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Данный правоохранитель является одним из двух подозреваемых работников Нацполиции.

Суд арестовал полицейского, подозреваемого в незаконном задержании активистов "Автомайдана" в 2014 году fotokanal.com Суд арестовал полицейского, подозреваемого в незаконном задержании активистов "Автомайдана" в 2014 году, сообщает пресс-служба ГПУ в пятницу, 30 декабря.

Следственный судья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога старшему оперуполномоченному Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, подозреваемому в совершении преступлений против 8 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года на ул. Щорса в Киеве.

Данный правоохранитель является одним из двух подозреваемых работников Нацполиции Украины, которых подозревают в совершении в ночь с 22 на 23 января 2014г на ул. Щорса в г.Киеве возле горбольницы №17 провокации и совместном с работниками спецподразделения МВД "Беркут" незаконном задержании 8 активистов общественного движения "Автомайдан", применении к ним насилия, причинения им телесных повреждений различной степени тяжести и умышленном повреждении их автомобилей, а также последующем предоставлении заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях.

Читайте также: ВСЮ отказался увольнять судью, который безосновательно лишал прав участников "Автомайдана" Кроме избрания меры пресечения указанному лицу, суд также отстранил подозреваемого от должности старшего оперуполномоченного Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, которую он в настоящее время занимает.

29 декабря пресс-служба Генпрокуратуры Украины проинформировала об объявлении подозрения в совершении преступлений против 8 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года на ул.Щорса в Киеве замначальника управления Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции и старшему оперуполномоченному данного департамента.