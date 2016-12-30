По подозрению в преступлениях против "Автомайдана" арестован второй правоохранитель

Данный правоохранитель является одним из двух подозреваемых работников Нацполиции.
Суд арестовал полицейского, подозреваемого в незаконном задержании активистов "Автомайдана" в 2014 году
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Суд арестовал полицейского, подозреваемого в незаконном задержании активистов "Автомайдана" в 2014 году, сообщает пресс-служба ГПУ в пятницу, 30 декабря.
Следственный судья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога старшему оперуполномоченному Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, подозреваемому в совершении преступлений против 8 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года на ул. Щорса в Киеве.
Данный правоохранитель является одним из двух подозреваемых работников Нацполиции Украины, которых подозревают в совершении в ночь с 22 на 23 января 2014г на ул. Щорса в г.Киеве возле горбольницы №17 провокации и совместном с работниками спецподразделения МВД "Беркут" незаконном задержании 8 активистов общественного движения "Автомайдан", применении к ним насилия, причинения им телесных повреждений различной степени тяжести и умышленном повреждении их автомобилей, а также последующем предоставлении заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях.
Кроме избрания меры пресечения указанному лицу, суд также отстранил подозреваемого от должности старшего оперуполномоченного Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, которую он в настоящее время занимает.
29 декабря пресс-служба Генпрокуратуры Украины проинформировала об объявлении подозрения в совершении преступлений против 8 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года на ул.Щорса в Киеве замначальника управления Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции и старшему оперуполномоченному данного департамента.