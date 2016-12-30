Топ Новости
<
>

По подозрению в преступлениях против "Автомайдана" арестован второй правоохранитель

30 декабря в 20:10

Данный правоохранитель является одним из двух подозреваемых работников Нацполиции.

наручники
Суд арестовал полицейского, подозреваемого в незаконном задержании активистов "Автомайдана" в 2014 году
fotokanal.com
Суд арестовал полицейского, подозреваемого в незаконном задержании активистов "Автомайдана" в 2014 году, сообщает пресс-служба ГПУ в пятницу, 30 декабря. 
 
Следственный судья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога старшему оперуполномоченному Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, подозреваемому в совершении преступлений против 8 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года на ул. Щорса в Киеве.
 
Данный правоохранитель является одним из двух подозреваемых работников Нацполиции Украины, которых подозревают в совершении в ночь с 22 на 23 января 2014г на ул. Щорса в г.Киеве возле горбольницы №17 провокации и совместном с работниками спецподразделения МВД "Беркут" незаконном задержании 8 активистов общественного движения "Автомайдан", применении к ним насилия, причинения им телесных повреждений различной степени тяжести и умышленном повреждении их автомобилей, а также последующем предоставлении заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях.
 
Кроме избрания меры пресечения указанному лицу, суд также отстранил подозреваемого от должности старшего оперуполномоченного Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, которую он в настоящее время занимает.
Читайте также: ВСЮ отказался увольнять судью, который безосновательно лишал прав участников "Автомайдана"
 
29 декабря пресс-служба Генпрокуратуры Украины проинформировала об объявлении подозрения в совершении преступлений против 8 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года на ул.Щорса в Киеве замначальника управления Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции и старшему оперуполномоченному данного департамента.
 
В 2015 году начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что преследование активистов "Автомайдана" не были "самодеятельностью" сотрудников МВД, ГАИ и судей, а координировались непосредственно администрацией экс-президента Виктора Януковича. Всего во время Революции Достоинства к административной отвественности  были привлечены около 500 автомайдановцев.
Читайте также
Тэги подозреваемые Автомайдан Киев
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Последние новости