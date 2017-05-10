По факту "майских" правонарушений открыто восемь уголовных производств

К уголовной ответственности могут привлечь и правоохранителей Днепра, которые 9 мая превысили свои полномочия.

Майские праздники в Украине прошли почти "спокойно" МВД Украины

Во времяза различные правонарушения в отделы полиции были доставлены 89 человек. В пяти регионах страны правоохранители открыли восемь уголовных производств, сообщил на ведомственном видеоселекторном совещании заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

По его словам, в течение двух дней по инициативе органов государственной власти и местного самоуправления состоялось более двух тысяч массовых мероприятий, участие в которых приняли 700 тысяч граждан. При этом публичную безопасность и порядок обеспечивали более 30 тысяч полицейских и 3,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.

"В целом мероприятия в государстве проходили спокойно, вполовину менее активно, чем в предыдущие годы. Об этом свидетельствует незначительное количество участников акций в большинстве регионов, гораздо меньше конфликтных ситуаций, и, в результате, задержанных граждан, минимальное количество травмированных", – цитирует заместителя главы Нацполиции пресс-служба ведомства.

Александр Фацевич поблагодарил правоохранителей за плодотворный труд и отметил, что обеспечивать порядок во время майских праздников помогало современное оборудование. В частности, правоохранители использовали три специальных автомобиля визуального наблюдения и полицейский вертолет.

Несмотря на принятые меры, полностью избежать столкновений полицейским не удалось.

Так, следственным управлением прокуратуры Днепропетровской области уже начато уголовное производство по факту превышения власти сотрудниками Нацполиции Днепропетровщины.

Им инкриминирована часть 2 статьи 365 УК Украины - умышленное совершение действий, которые выходят за пределы предоставленных служебных полномочий во время проведения праздничных мероприятий в Днепре 9 мая 2017 года.

Следователи прокуратуры объединили данное уголовное производство с другими, зарегистрированными по фактам совершения хулиганских действий, массовых беспорядков и причинения телесных повреждений депутату областного совета, которые были совершены в тот же день. Они квалифицированы по статьям 296, 294 и 350 УК Украины.

В настоящее время проводятся неотложные первоочередные следственные розыскные действия.

"Сейчас проверяются все версии, в том числе устанавливаются организаторы совершения указанного уголовного правонарушения, лица, которые непосредственно нанимали "титушек", а также источники финансирования", - отметил заместитель прокурора Днепропетровской области Роман Токарь в комментарии для представителей СМИ.

Расследование находится на контроле у руководства прокуратуры Днепропетровской области

"Следствие по факту превышения служебных полномочий начато, и будет предоставлена юридическая оценка каждого действия сотрудников полиции, включая руководителей, которые были задействованы в охране безопасности во время проведения указанных массовых мероприятий", - отметил заместитель прокурора.

Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, есть пострадавшие.

В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях.

Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей управлений Национальной полиции Днепра и Днепропетровской области. Свои посты потеряли начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области генерал Игорь Репешко, начальник ГУ Национальной полиции Днепра полковник Андрей Бидыл и их заместители по обеспечению общественной безопасности.

Позже глава Национальной полиции Украины Сергей Князев назначил нового исполняющего обязанности руководителя полиции Днепропетровской области. Им стал руководитель патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.