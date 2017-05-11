По факту "майских" правонарушений открыто уже 19 уголовных производств

Наибольшее количество правонарушений связано с изготовлением и распространением коммунистической символики.

Майские праздники закончились, а уголовные производства в отношении нарушителей общественного порядка только открываются

По факту проверки совершенных во времяправонарушений, открыто 19 уголовных производств в восьми регионах страны, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Изготовление и распространение коммунистической символики - девять производств, хулиганство - четыре производства, умышленные средней тяжести телесные повреждения – два. Но эти цифры не окончательные", - сообщил правительству глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время отчета о работе правоохранительных органов на майские праздники.

По словам главы Нацполиции, вследствие конфликтных ситуаций в различных регионах страны, телесные повреждения получили восемь полицейских. Кроме того, телесные повреждения получили 32 гражданских лица, которые обратились в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями.

"В целом, во время проведения мероприятий, в органы полиции доставлено 89 человек. Больше всего в Киеве -31, Днепре – 27 и Одесской области – 21", – подчеркнул он.

Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, есть пострадавшие.

В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях.

10 мая министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей управлений Национальной полиции Днепра и Днепропетровской области. Свои посты потеряли начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области генерал Игорь Репешко, начальник ГУ Национальной полиции Днепра полковник Андрей Бидыл и их заместители по обеспечению общественной безопасности.



Позже глава Национальной полиции Украины Сергей Князев назначил нового руководителя полиции Днепропетровской области. Им стал бывший начальник днепровского Института внутренних дел Виталий Глуховеря. Его заместителем назначен руководитель патрульной полиции Днепра Владимира Богонис.

В тот же день от должности отстранили начальника Мелитопольского отдела полиции Юрия Буланова. "Руководством и сотрудниками местного отдела полиции был допущен ряд просчетов по обеспечению законности во время проведения массовых мероприятий ко Дню Победы", - сообщили в Министерстве внутренних дел.